火燒心勿輕忽 微創手術可降低食道腺癌發生

2018-09-27 11:02

〔記者王涵平／台南報導〕「火燒心」即胃食道逆流，柳營奇美醫院一般及消化系外科醫師趙頌慈表示，對藥物治療效果仍不佳的病人中約15~20％建議以手術治療，微創手術已是主流，75歲、90歲都有手術成功案例。

趙頌慈指出，近年來隨著飲食西化、工作壓力大、三餐不正常及肥胖的比例增高，台灣胃食道逆流的盛行率近年來已達到25%的程度，胃的內容物（胃酸、食物、膽汁等）倒流入食道、咽喉、口腔，甚至呼吸道等部位，典型症狀包括酸液逆流、火燒心或心口灼熱等感覺，而非典型症狀則包括嗝氣、慢性咳嗽、聲音沙啞、慢性喉嚨發炎甚至氣喘。

他說，要有效防止胃食道逆流的發生，必須保持健康的生活方式，不菸不酒，避免過胖，少食用刺激性及易產生胃酸的食物，並且在進食後勿立即躺平及睡前2小時前避免吃東西，甚至避免作造成腹壓上升的動作。若仍然效果不佳則可以使用增加食道蠕動和抑制胃酸的藥物，唯有當上述治療方式均失敗或效果不佳時，才建議病人以手術的方法加以處理。

趙頌慈表示，有些病人因已習慣胃食道逆流的不適症狀，而不願意接受手術治療。事實上胃食道逆流除了會引起一般的食道發炎或潰瘍外，更需特別注意長期胃食道逆流是引起食道腺癌的前驅病灶（巴瑞特氏食道）發生重要原因。經研究發現巴瑞特氏食道常發生在食道遠端，胃食道逆流患者的發生率約為3~5％，而後續演變為食道腺癌的機率則每年約為0.4~0.5％。因此，胃食道逆流的患者接受手術治療更重要目的在於減少巴瑞特氏食道的發生。

國際權威醫學雜誌Endoscopy有發表趙頌慈醫師針對胃食道逆流較特殊的手術治療案例。但趙頌慈強調，微創手術在應用上仍有其限制，對於不適合全身麻醉、心肺功能不佳、生命徵象不穩或腸粘連嚴重的病人而言，較不適合以微創手術治療，故建議術前應與外科醫師充份溝通討論。

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