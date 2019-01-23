醫病》長期值夜班、飲食又重口味 不到30歲就中風

2019-01-23 10:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕天冷當心身體警訊！宜蘭羅東博愛醫院近期有2名未滿30歲男性中風案例，就醫診斷發現是兩人長期值夜班，飲食習慣偏好高油高鹽「重口味」，才導致中風；醫師提醒，中風非老年人專利，年輕人也有可能遭中風突襲，定期量血壓是掌握身體狀況的不二法門。

羅東博愛醫院表示，去年12月初，陸續收治兩名年輕男性患者，兩人共通點都是長期值夜班，且有抽菸習慣，由於飲食習慣偏好高油高鹽，成為高血壓、血脂、血糖的「三高一族」。

兩名患者在家中突然講不出話、昏迷不醒、肢體癱瘓的症狀，親友緊急送醫後，診斷為俗稱腦中風的「自發性腦出血」。

收治病例的博愛醫院神經外科醫師杜肇偉表示，腦中風是因腦退化、血管脆弱導致血管破裂，一般好發年齡層約為60歲以上，佔比達5成；因兩名男性病人年紀輕，症狀非常罕見，主要是兩人長期忽視高血壓，疏於就醫才導致病發。

杜肇偉直言，近年「三高」越趨年輕化，若是遇季節交替、氣溫冷熱急遽變化，導致血管收縮、血壓升高，中風發生機率也可能提高。同時，抽菸、飲酒、沒有運動習慣、作息日夜顛倒也是誘發中風的危險因子。

據統計，中風列台灣十大死因第4名，杜肇偉提醒，高血壓並不能只靠吃藥控制，最重要的是定期量血壓，每天早晚定時各一次；若身邊親友若突然出現一側手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清等症狀，便極有可能是中風，也須盡快送醫急救。

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