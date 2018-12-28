天天吃1斤焢肉 6旬伯半癱中風

2018-12-28

記者廖雪茹／新竹報導

64歲的劉先生愛吃焢肉，平均每天吃1斤豬肉，日前他突然左側肢體半癱，經轉送中國醫藥大學新竹附設醫院急診，診斷為出血性中風，神經外科團隊立即開刀、清除血塊，所幸術後1週恢復良好，已轉至普通病房，且原本癱瘓的左手和左腳已可舉起。

緊急開刀清血塊 撿回一命

中醫大新竹附醫神經外科主任黃祥銘表示，劉先生住在湖口，沒有中風病史，上週二起床時，突然感覺左側手腳無力，先送湖口當地醫院，評估病況緊急，趕緊再轉送中醫大新竹附醫，經急診初步檢查後，判斷右腦出血，立即由神經外科接手，進行手術，清除腦中約70CC的血塊。

黃祥銘指出，腦中風病程變化快，迅速就醫將大幅降低中風患者死亡及後遺症。

根據衛生福利部統計，腦血管疾病一直高居國人十大死因的第2到第4位，106年有1萬1755人死於腦中風，平均每44分鐘就有1人因腦中風而死亡。

劉先生已開始接受復健，他說，平常愛吃焢肉，平均每天要吃1斤豬肉，因為身體沒什麼不適症狀，也沒有特別注意保養；上週二他起床時滑倒，還以為是骨折和蜂窩性組織炎舊疾復發，沒想到竟是腦中風。

他表示，父親也是中風，但從沒想過自己也會中風，以後會改變飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肥肉，照顧好自己的健康。

黃祥銘提醒，中風可能會導致突然的虛弱無力、感覺喪失，或出現說話、視力或行走困難，患者可能會頭痛、也可能完全無痛，可以用口訣「FAST」（face、arm、speak、time）來識別中風的警告訊號，分別代表「臉部特徵、手臂力量、說話表達、搶時間」等4個臨床表現，一旦自己或家人出現前述症狀，應儘早送急診，以免錯過黃金治療時間。

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