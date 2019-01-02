醫病》心房顫動病人的福音：經皮左心耳封堵術

利用電腦斷層與3D立體定位CARTO® 3 system重建患者左心耳白色虛線框為左心耳。（醫院提供）

2019-01-02 12:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕60多歲曾姓男子幾年前進行冠狀動脈狹窄接受繞道手術，因心房顫動持續服用抗凝血藥物，藉此避免血塊流至全身造成中風或全身性栓塞，不料，曾男服用抗凝血藥物後，卻再度生急性心肌梗塞，所幸經醫師改採「經皮左心耳封堵術」（Percutaneous left atrial appendage occlusion, LAAO），做為預防再度全身性栓塞的治療，才順利出院。

台大醫院新竹分院心臟血管科醫師林廷澤表示，中風發生的重要原因之一是心律不整，臨床上最常見的心律不整是心房顫動（atrial fibrillation, AF），心房顫動導致中風的機率可達常人的五倍。

林廷澤指出，預防中風是心房顫動患者最重要的治療項目之一。一般會開立抗凝血劑降低中風機率，但出血問題卻會影響患者的日常生活，造成臨床醫師處方上的困難。

近年來，「經皮左心耳封堵手術」為心臟科新興的治療方式，對於年長、孕婦或因出血問題而不適合用藥的心房顫動患者，能預防中風和減低死亡率，成為更有效的替代療法。

林廷澤指出，心房顫動產生的心內血塊約有90%會藏匿於大小如一隻手指的左心耳位置，醫生可利用經皮左心耳封堵手術把血塊封阻在此處，能大大降低因其引起的中風發生。

整個手術過程約1小時，醫生會於患者大腿內側的股靜脈伸入導管，以X光透視與超音波做為導引，進行心房間隔穿刺術，把封堵器從右心房送至左心房，進一步將封堵器植入左心耳，封堵器儼如一把降落傘堵塞左心耳入口，降落傘張開後會與心臟肌肉相連，宛如一自然屏障，避免血液停留阻滯於左心耳而產生血塊。患者手術後需在加護病房觀察一天，平均住院天數約4天，健保有給付住院與手術費用。

林廷澤表示，該術成功率約為95%，可能的併發症包括鼠蹊部傷口血腫、急性心律不整、心包膜填塞、封堵器脫位及產生血栓、腦中風和死亡。其中，以產生血栓、中風和心包膜填塞最為常見，發生機率約為1至2%。

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