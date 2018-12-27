醫病》天天吃1斤焢肉 64歲男突半癱中風...

2018-12-27 13:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名64歲男子愛吃焢肉，平均每天吃一斤豬肉，日前突然左側肢體半癱，家人緊急將他送醫，再就近轉送中國醫藥大學新竹附設醫院急診，判斷為出血性中風，神經外科團隊立即開刀、清除血塊，所幸病人術後一週恢復良好。醫師提醒，腦中風病程變化快，把握最佳時機就醫，將可獲致最佳療效。

中醫大新竹附醫12月17日門急診同時開放，18日收治64歲劉姓中風病患。新竹附醫神經外科主任黃祥銘表示，這名患者住在湖口，沒有中風病史，上週二起床時突然感覺左側手腳無力，先送湖口當地醫院，評估病況緊急，趕緊再轉送中醫大新竹附醫，經急診初步檢查後，判斷右腦出血，立即由神經外科接手，進行手術，清除腦中約70C.C.的血塊。

黃祥銘表示，由於迅速到院進行搶救，患者術後恢復良好，24日已由加護病房轉至普通病房，且原本癱瘓的左手和左腳，已可舉起。

根據衛生福利部統計，腦血管疾病一直高居國人十大死因的第二到第四名，106年有11755人死於腦中風，平均每44分鐘就有1人因腦中風而死亡，而腦中風更是新竹縣104、105年的十大死因第三名。黃祥銘強調，「腦中風病程變化快，迅速就醫，將大幅降低中風患者死亡及後遺症」。

劉姓病患已開始接受復健，憶起中風時的情景，餘悸猶存。他說，平常愛吃焢肉，平均每天要吃一斤豬肉，因為身體沒什麼不適症狀，也沒有特別注意保養；上週二他起床時滑倒，還以為是自己的骨折和蜂窩性組織炎舊疾復發，沒想到竟是腦中風。「我父親也是中風，但我從沒想過自己也會中風，以後我要改變飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肥肉，照顧好自己的健康。」

黃祥銘提醒，中風可能會導致突然的虛弱無力、感覺喪失，或出現說話、視力或行走困難，患者可能會頭痛、也可能完全無痛，可以用口訣「FAST」（face, arm, speak, time）來識別中風的警告訊號，分別代表「臉部特徵、手臂力量、說話表達、搶時間」等四個臨床表現，一旦自己或家人出現上述症狀，應儘早送急診，以免錯過黃金治療時期。

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