中風肢體太緊繃 常伸展多復健

2018-12-16

文／陳冠誠

「醫師，我這隻手好緊喔！要怎麼樣才能讓它放鬆一些？」許多中風病患都會有高張力的問題，造成生活上、行動上及照顧上許多問題，嚴重者甚至會影響生活功能、衛生盥洗以及行走步態。

高張力主要是因中樞神經受損後，影響到腦部對下游神經的抑制訊號，進一步導致肢體會有緊繃及高張力的問題。

◎高張力的病人該如何治療呢？

首先是擺位及關節活動運動，建議患者每天多次伸展高張力的肢體，搭配復健治療，以及電療和熱療的介入，可以有效降低張力。如果張力過強，導致太過緊繃，則建議製作支架輔具，協助關節伸展，避免攣縮僵硬。

張力若過強 可製作支架輔具

藥物是目前最常用的治療方式，主要是使用肌肉鬆弛劑，但由於藥物本身的副作用，讓患者易出現有無力、昏昏沉沉及倦怠的感覺，不少中風患者不願使用太高的劑量，但治療劑量不足，有時也無法有效降低張力。

除了口服藥物之外，在周邊肌肉注射肉毒桿菌素，也可有效降低張力。其優點是可以精準注射到單一痙攣肌肉，具有可逆性，可根據病患上次注射後的感受，調整到最適合的注射肌群，可有效改變張力及步態，且副作用較少，是目前針對高張力患者較佳的治療方式。但缺點是需要定期注射，並且會有無力的情況；手術也是可採用的治療方式。

口服藥物 也可注射肉毒桿菌素

建議中風患者，如有高張力的情況造成生活困擾，可至復健科門診與醫師詳細討論，安排最適合的治療方式，有效增進生活品質及減少不適。

（作者為亞東醫院復健科主治醫師）

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