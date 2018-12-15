39歲中風左癱 高壓氧治療助重生

2018-12-15

記者劉曉欣／彰化報導

今年39歲的物理治療師黃聖智日前照鏡子時發現，左臉完全「呆住了」，左手也無法握拳，驚覺自己中風了！他立刻就醫，經醫師診療後確認他是腦內出血造成左側肢體偏癱，治療後，雖情況穩定，但左手仍無法握水杯、拿鑰匙，直到接受高壓氧治療與復健，如今連騎單車都不成問題！

黃聖智表示，他在5、6年前發現自己有高血壓，但因為沒明顯的不舒服，剛開始不以為意，直到收縮壓一度飆到190至200mmHg，才服用降血壓藥，但血壓一恢復正常後，就因為疏忽而忘了服藥，不過，為了身體健康，他的體重從近百公斤減到72公斤。

黃聖智說，他的父母都有高血壓，外公與祖母也都中風過，所以，他對中風很有警覺性。當他在鏡子裡看到自己的左臉完全沒表情，立即請朋友叫救護車送醫急救。在緊急治療後，黃聖智選擇高壓氧治療與復健，經過一星期，已可用左手比「讚」的手勢，其後又接受物理治療，以及8次高壓氧治療，才能用左手拿水杯與握門把。

昨天他說，如今再也不敢熬夜，有乖乖量血壓與吃降血壓藥。

彰化基督教醫院高壓氧中心主任吳嘉傑表示，高血壓是腦中風的危險因子，當民眾發現有高血壓時，就要早晚量血壓，在醫師指示下持續用藥，不能隨意停藥，因為高血壓沒有控制，加上常熬夜，就會成為腦中風的高危險群。

高壓氧助腦部修復 治療時機是關鍵

吳嘉傑強調，一般人認為高壓氧用來治療慢性傷口、燒燙傷或接受皮膚移植的患者，其實腦中風會讓患者腦部血液循環變差，使得腦部缺氧與壞死，將會導致二度傷害的風險，如果把握中風後復健黃金時期，加入高壓氧治療，可修復腦細胞，加速血管新生，讓復健效果更顯著。

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