醫病》7旬婦突然不會寫字、拿筷 竟是梗塞性腦中風

陳惠萱醫師提醒，梗塞性腦中風症狀和失智類似，民眾要儘快就醫保握黃金治療期。（記者陳建志攝）

2018-10-08 17:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名71歲許姓阿嬤，日前突然一覺醒來講話顛三倒四，連字也不會寫，家人原以為只是年紀大記憶力衰退，但隔天行為舉止仍然怪異，趕緊就醫檢查，才發現左側中大腦動脈分支阻塞，造成腦部頂葉中風，出現認知功能障礙，罹患「格斯特曼症候群」，經藥物及復健治療逐漸改善，因臨床症狀如失智，提醒民眾勿輕忽。

長安醫院神經內科陳惠萱醫師表示，這名許姓阿嬤之前有高血壓、高血脂問題並定期門診追蹤，但日前有天起床，突然發生語言障礙，筷子也不知道怎麼拿，就連平時和家人溝通的Line，也突然不知如何打字，家人覺得奇怪趕緊帶她就醫。

陳惠萱表示，經安排腦部核磁共振檢查，發現左側中大腦動脈分支出現阻塞，導致腦部血液灌流不足，造成腦細胞壞死，因阻塞部位在頂葉，導致此處腦部功能喪失，造成語言理解表達和使用物品的能力受損，研判因三高引起梗塞性腦中風，罹患「格斯特曼症候群」。

陳惠萱指出，「格斯特曼症候群」通常會出現左右混淆、手指辨識困難、計算困難、書寫困難等4個特徵，這些特徵都明顯出現在阿嬤身上，至於引發此症候群的原因很多，中風是其中一種原因，廣義上並算是「血管性失智症」，而血管性失智和一般神經退化性失智，兩者最大的差異是，前者認知功能症狀的惡化是突然發生，後者則是漸進退化。

陳惠萱提醒民眾，包括眼歪、口斜、手腳無力、講話吞嚥困難是一般人較易分辨的中風症狀，但出現認知困難，容易讓家人誤以為是年紀大退化，而延誤治療時間，因此當發現家人突然出現記性、語言、理解、聽說讀寫等問題時，都可能是中風的症狀，要趕緊就醫釐清，平時也應定期接受健康檢查，避免三高引起的梗塞性腦中風。