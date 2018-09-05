醫病》36歲補教老師天天喝含糖飲愛吃肉 腦出血中風

2018-09-05 23:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕36歲的洪姓補習班老師，天天外食、喝糖飲，雖然不菸、不酒，但愛吃肉、體形微胖，罹患高血壓也不自知，頭暈、頭痛誤認是感冒，最近換單位工作壓力大，今年7月開完會跌倒、無法言語，右側肢體癱瘓，緊急送醫，血壓高達近200毫米汞柱，昏迷指數11分，已經腦出血中風。

林新醫院神經外醫師高定憲指出，近半年已接獲5名不到40歲就中風，中風難有症狀，但頭痛、頭暈是前兆之一，等到出現嘴歪眼斜、無法說話、半癱、甚至昏迷已經中風了。

洪師腦部左側基底核出血造成中風，到院時出血有2公分，先以止血和降血壓藥控制，待自行吸收血塊，但第3天仍持續出血，血塊近4公分，也無法自主張開眼睛，必須趕緊手術，為免傳統開顱手術風險高，採取低侵入性的立體定位腦部血塊抽吸術，在顱骨開洞1公分，抽吸出血塊，減少腦部損傷。

洪師術後1週能開口說話，住院3週出院時右癱肢體肌力恢復一半，也能與人溝通，說出完整句子，高定憲說，患者發現得早、年紀輕，加上採取低侵入性手術，恢復快，預計復健半年可復原至少8成。

高定憲指出，45歲以下的年輕型腦中風患者在近幾年增加10%，這些人大多有家族史，飲食高油鹽糖，也不運動，提醒年輕人有這些習慣一定要定時量血壓，尤其要運動才能保持血管彈性，降低中風機率。