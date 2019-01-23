大掃除、做年菜 護玉手防3風險

2019-01-23

文／王綺嫻

越接近過年，來看手部的女性患者大幅增加。大掃除或準備年菜都讓雙手暴露在許多風險中。

◎風險1：燙傷

烹煮食物時，要如何避免燙傷？

●一次做一件事：不要在煮東西時，擦拭瓦斯爐。瓦斯爐熱的時候，的確比較容易擦乾淨，但是在烹煮食物的同時擦拭瓦斯爐，非常危險。建議煮完食物，拿走鍋子之後，再開始擦拭清潔的動作。

●善用工具：煎和炸是最容易燙傷的烹煮方式。利用烤箱或氣炸鍋等工具，可以大幅降低燙傷風險。

●烹煮技巧：要煎或炸食物時，先把食物完全擦乾，再輕輕放入加熱的油鍋中。水煮食物時，把食物接近水面再輕輕放入，可以避免被濺起的水花燙傷。

◎風險2：刀傷

切割食物，要如何避免刀傷？

●一次切一種食物：將切好的食物移到其他容器，不要堆在砧板上，越狹小雜亂的空間、越急促的時間，手越危險。

●善用工具：用食物料理機切碎或絞碎食物、減少用刀的機會，可以有效避免刀傷。

●切割技巧：切食物時，不要拿在手上切，有些人會用左手握住水果，右手持刀切水果，這是非常危險的行為。先擦乾再切，因為切濕滑的食物會增加刀傷的風險。

◎風險3：水傷

水對皮膚持續累積的傷害非常值得注意。過度接觸水，會讓皮膚變得乾燥，容易產生刺激性皮膚炎、甲溝炎或指甲旁的倒刺。

料理食物，要如何減少碰水的機會？

●簡化料理食物的流程：越繁複的流程，會增加碰水的機會。例如：切好要煮的食物後，直接下鍋，不要再放在盤子裡，否則又要再多洗一個盤子。

●善用工具：手套是手最好的保護。洗菜或水果時，可以選擇較薄的手套，增加動作的靈活度；洗碗或刷鍋子時，用稍微長一點且有防滑效果的手套，可以避免水跑進手套裡，及碗盤滑落破裂。

●清洗技巧：同一類的食物一起清洗。

例如：青菜等植物一起洗完，再清洗肉類食物，就不必洗完肉類，又要把手洗乾淨，再洗植物類。

過年團聚是全家人的事，幫媽媽或太太一起做家事，是最好的新年禮物喔！

（作者為恩主公醫院皮膚科主任）

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