針灸針頭不潔釀禍？ 罕見脊柱旁感染

2019-01-23

記者歐素美／台中報導

54歲的李先生擔任粗工經常要搬重物，飽受背痛及坐骨神經痛之苦，常休息或接受中醫針灸、或拔罐治療，但近日疼痛加劇，無法挺直腰桿、寸步難行。

痛到寸步難行 開刀治療

他曾到神經外科就醫，卻不肯遵照醫囑住院檢查，返家後，即痛到再掛急診就醫，檢查發現有神經壓迫及發炎現象，醫師擔心引發敗血症建議開刀，結果確診為少見的「脊柱旁感染」，懷疑是針灸針頭不潔引起。

大甲李綜合醫院院長張廸生也是神經外科主治醫師，他表示，李先生接受核磁共振等檢查，發現血糖、白血球及發炎指數偏高，第4、5節腰椎椎間高度變窄、突出，合併神經壓迫，並出現黃疸現象，因使用強效抗生素止痛仍無效，擔心引發敗血症，建議患者開刀治療。

經開刀後，果然在他的第4、5腰椎左邊脊柱旁發現膿瘍，且有感染合併漸進性敗血症，經施以後位腰椎微創減壓術及膿瘍清創，再做骨內固定及骨融合手術，術後李先生的白血球、發炎指數、疼痛指數都下降，出院前的肝功能及血糖值也都恢復正常，住院10天即出院。

張廸生表示，脊柱旁感染好發於椎間盤、椎間盤旁的骨頭結構、椎間盤內硬膜上的空間及周邊軟組織，常見的可能危險因子包括：泌尿道感染、腰椎術後及軟組織感染，還有上呼吸道感染、糖尿病及藥物成癮者等。

患者通常會出現局部脊椎疼痛、局部肌肉收縮、反覆發燒、發炎指數及白血球值上升等情形，通常會先以抗生素治療，若疼痛指數沒有改善且運動功能變差，則會建議開刀治療。因洗腎患者常要扎針容易引發軟組織感染，為高危險群；李先生並未洗腎，懷疑因針灸針頭不潔導致感染。

張廸生建議民眾，若長期背痛或坐骨神經痛，出現發燒等症狀應立即就醫，以免耽誤病情或引發敗血症，危及性命。

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