億光年終捐200萬助弱勢 號召民眾一起種福田

2019-01-22 22:14

〔記者周彥妤／台北報導〕歲末年終到，億光文化基金會循過往捐助社福團體，今年挑選18個單位，合計捐贈約兩百萬元，盼能拋磚引玉，號召更多民眾「做善事、種福田」。

億光文化基金會今日舉辦歲末感恩餐會，億光電子董事長葉寅夫與夫人簡文秀邀請社福團體代表與志工，感謝過去一年來的支持。

葉寅夫表示，很多社福團體位居偏鄉，顯少人熟知又加上交通及資訊不足情況，籌募經費相當艱鉅，急需有更多善心的朋友們挹注及關懷。

簡文秀說，億光基金會全年都會捐助給弱勢團體，類似捐款近十年，期盼能過「暖年」，這些社福團體多半需要外界幫忙，有的單位在偏鄉，機構也不是很大，是否能撐到下個月也有困難，更常常不知哪裡能請求援助。

受助的利伯他茲教育基金會副執行長鍾瑞祥說，長期關懷吸毒更生人很不容易，簡文秀注意到我們的需要，注意到國內因青少年吸毒造成危害，讓基金會可透過職業媒合、職前訓練，輔導5、600位出監的更生人重返職場，為社會安全網建構，添一分心力。

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