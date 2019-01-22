傻眼！2公頃波斯菊花海突遭剷光 新人拍婚紗撲空…

2019-01-22 19:54

〔記者湯世名／彰化報導〕傻眼！彰化縣花壇鄉著名景點「三春老樹」附近的2.2公頃波斯菊，花海綻放至7、8成，爭奇鬥艷，吸引大批遊客拍照，不料日前突然全數被剷除，讓原本要來拍攝婚紗照的新人傻眼；鄉公所無奈地說，是因契約書載明今年若不續約，必須在春耕期前把農地歸還給地主，由於今年辦理活動經費大幅縮水，只好忍痛把盛開的波斯菊耕鋤。

前年花壇鄉公所首度在長春村油車巷三春老樹附近農地，種植逾3公頃的不同品種向日葵，繽紛色彩花海吸引大批遊客賞花，一炮而紅，去年初鄉公所再度種植有紅、黃、白、粉4種顏色的波斯菊，有如鋪上大片的花毯，遊客徜徉在夢幻花海中，迎向撲鼻花香，耀眼迷人的色彩，甚至吸引新人前來拍婚紗照，更帶動了花壇地方的活動。

去年底原址再栽種2.2公頃波斯菊，原本至今年元月中旬時花開約7、8成，已有不少遊客湧來賞花拍照，不料本月20日有民眾到場賞花，突然發現有數輛耕耘機正在剷除波斯菊，當場傻眼：「開得正是漂亮的時候，來不及長大就已經沒了，實在太可惜！」甚至有新人原本選定近期來拍攝婚紗照，如今只得另覓地點拍照。

花壇鄉陳姓鄉民指出，這處農地去年波斯菊盛開時原已在縣內打響名氣，沒想到今年僅開約8成，還有不少花苞準備綻放之際，竟全數被耕耘機剷除，實在令人傻眼。

花壇鄉公所農業課長呂俊逸說，去年與地主簽契約時，地主曾要求若今年不續約，鄉公所須在第一期春耕展開前，把農地使用權還給他們，讓他們能順利整地趕上插秧時程，由於今年辦理各項活動的經費大幅縮水，鄉公所無法續約下，只能把使用權歸還，原本一個多禮拜前就要把波斯菊剷除，但因為顧及遊客賞花拍照，因此延後到20日全數剷除，波斯菊尚未全面綻放即剷除，他們也很無奈；事實上，不僅波斯菊，今年夏季的賞螢活動與彩繪稻田恐也將停辦。

花壇鄉長顧勝敏則說，鄉公所以往辦理各項活動的經費每年有多達數百萬元，不料今年他上任後發現預算大幅縮水到僅剩上百萬元，在開源節流之下，會把經費用在鄉親最需要的地方，實在難以再與地主續約辦理波斯菊賞花，甚至是賞螢、彩繪稻田等活動，還望鄉親、遊客見諒。

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