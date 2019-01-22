大腸癌糞便潛血篩檢陽性 2人結果大不同

2019-01-22 22:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名59歲婦人胃潰瘍就醫，順便做大腸癌糞便潛血篩檢出陽性，進一步大腸鏡檢查有大片瘜肉，開刀切除，及時發現是零期大腸癌，但另名同時篩檢的男子也是陽性，卻認為沒有症狀而不理會，不到2年就因血便、腸阻塞，已經大腸癌第4期，嚴重轉移到肝臟，即使積極接受治療，仍在半年就癌逝。

中山醫學大學附設醫院大腸直腸外科主任丁文謙指出，早期大腸癌不一定有症狀，也不一定有危險因子家族史，或是愛吃醃製、高油脂食物，像這名大腸癌婦人沒有家族史、生活和飲食也很正常，透過早期篩檢，早即發現治療，零期的5年存活率幾乎百分之百。

丁文謙說，這名上班族婦人前年接受大腸鏡篩檢，發現在升結腸及橫結腸交界（肝臟轉彎處）有2公分大的瘜肉，已經大到大腸鏡無法切除，開刀摘除後確診為惡性的管狀腺瘤，是零期的原位癌，手術只要每半年到一年定期追蹤即可，現在仍繼續工作。

但另名50歲男子也是在前年做大腸癌糞便潛血篩檢，結果為陽性，覺得沒症狀，不在意，未遵照醫囑進一步接受大腸鏡篩檢，等到血便和腸阻塞，腹痛、無法排便和進食才就醫，已經是大腸癌第4期，腫瘤大到大腸鏡也無法進入，且瀰漫性肝轉移，只能開刀切除腸阻塞的部位，進行化學、標靶治療，仍藥石罔效。

丁文謙指出，以院內3年來，接受大腸癌糞便潛血篩檢有2萬9869人，陽性為6.3%，進一步做大腸鏡篩檢和確診大腸癌有94人，發現零期和早期超過6成，證明篩檢能早期發現治療。

丁文謙提醒，大腸癌占居國人發生率和死亡率第一、三名，早期治療的5年存活率為90%到95%，第3期為50%，第4期降到15%以下，國健署提供50歲以上民眾每兩年1次篩檢，但有家族史者則應提早至少5年做大腸鏡檢查。

丁文謙也說，大便潛血篩檢為陽性，不一定代表罹患大腸癌，可能是痔瘡、大腸瘜肉、腸炎等原因，應進一步接受大腸鏡檢查，如有瘜肉也建議切除，避免癌化風險。

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