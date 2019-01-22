胖老外逼空姐擦屁股涉性騷 長榮航空恐被罰50萬

2019-01-22 16:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空空姐在洛杉磯返台班機上，遭1名外籍人士要求不合理服務，包括逼脫內褲、幫擦屁股，導致空服員身心受創，事後又傳出長榮未善盡保護員工責任，導致空姐2度身心受創。桃園市政府勞動局今天派員前往了解後表示，若長榮違反「性別工作平等法」，最高可開罰50萬元。

桃園市勞動局指出，依性平法規定，雇主應防治性騷擾行為發生，並訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，如發生有員工遭受性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施，

此外，桃園市勞動局也說，依據職業安全衛生法規定，雇主須採取預防勞工於執行職務因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害措施，訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫，並據以執行。

桃園市勞動局表示，若有違反上述規定，可分別依性平法及職安法規定，各處10萬元以上50萬元以下及處3萬元以上15萬元以下罰鍰。若勞工因執行職務中導致傷病，經醫療機構診斷必須醫療而請假時，公司應給予公傷病假，工資照給。

桃園市勞動局說，已要求長榮儘速依性平法及職安法規定，立即採取性騷擾防治及補救措施，落實不法侵害預防及事後處理，該局也將審視檢查結果，如長榮航空公司有違反規定，將依法處罰。

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