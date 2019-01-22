打臉理科太太 農委會：有機不用化學農藥 更沒有大便

2019-01-22 16:58

〔記者簡惠茹／台北報導〕網紅「理科太太」在討論「有機食品」的影片中，提及「有機」蔬菜只是「農藥殘留少」而不是「沒有農藥」、而且有機肥料就是動物的大便，不洗乾淨「有可能吃到大便」；農委會農糧署副署長莊老達強調，台灣的有機法規規定，完全不能使用化學農藥，而且現在沒人會直接拿一坨大便種菜，有機肥料經過腐熟發酵過程，大便早已不是原型、而是剩下有機質。

網紅「理科太太」用淺顯易懂的方式解答科學和知識性問題而爆紅，被稱為知識型網紅，但是她在討論有機食品影片中提及，有機蔬菜不等於沒有農藥殘留，而是農藥殘留比一般種植的還要少，營養成分則是差不多。另外也提到，有機農業使用的有機肥料「就是動物的大便，所以你不洗乾淨的話，有可能吃到大便」。

莊老達表示，現在沒有人直接把大便當肥料，有機肥料是要經過一定程序煮熟發酵，例如牛大便、雞大便雖然是肥料成分，可是並不是就是一坨大便丟在田裡，而是要先經過腐熟發酵的過程，病原菌在發酵過程中死亡，剩下的是腐熟後的纖維、有機質、礦物質等元素，早已不是大便的原型。

針對台灣有機農業的農藥使用規範，莊老達指出，根據台灣的有機法規規定，是連化學農藥、化學肥料都不能使用，當然最後不會驗出殘留，農民種植過程中，農委會、驗證單位也都會到場查核，查看是否符合規範。

莊老達解釋，化學農藥是像巴拉刈這種殺草劑，有機農藥則是大自然原本就存在的東西，不是透過化學合成，例如用礦物油噴在植物上，本身沒有毒性，但是可以讓害蟲窒息死亡，或是使用其他生物防治方式。

農糧署在網路澄清網紅理科太太影片對有機的誤解，卻遭其他媒體過度解讀，並以「理科太太智障？農糧署轟她沒常識亂講」為標題報導，引起網友熱議。對此，農糧署表示，沒有、也不會對網紅做人身攻擊，僅是就其有關有機部分內容加以澄清，其實，農糧署樂見有影響力的網紅探討農業議題，增加國人相關知識，未來若有需要正確資訊，農糧署都非常樂意主動提供。

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