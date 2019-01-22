弘光科大協助加勒比海友邦青年職訓 培養專長行銷觀光

2019-01-22 12:25

〔記者歐素美／台中報導〕勞動部勞動力發展署中彰投分署委託弘光科技大學，辦理加勒比海友邦青年職訓計畫，開設觀光餐飲服務班，課程包括食品衛生安全、房務規劃與實務、輕食製作等14堂課，學員2個月來共接受307小時訓練，包含230小時術科實作課程，22日舉辦成果展，24名來自友邦的學員表示，歸國後將發揮所學。

弘光科大推廣教育中心主任蔣芳如表示，加勒比海地區友邦包括聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯等4國，目前皆積極發展觀光旅遊業，相關產業人才需求增加，因而借重我國培育餐旅人才的軟實力，弘光設有餐旅管理系、營養系、食品科技系等餐飲相關科系，經餐旅系主任葉佳山及多位在業界有豐富經驗的老師共同規劃，提供客務、房務、餐飲、行銷等各大面向的實務課程，並安排學員到餐廳、旅館等企業參訪，了解如何實戰操作，累積更多的經驗，希望學員返國後都可以獨立作業。

為了讓學員多認識台灣，術科點心製作實務上，安排製作彩虹酥、鳳梨酥、蝦仁燒賣、鮮肉包子、桂圓蛋糕等經典台灣小吃；旅館行銷與活動規劃課程上，則讓學員與弘光校內學生一起上課，分組做報告行銷自己的國家。

由於加勒比海友邦的飲食與台灣不同，學員特別喜歡吃甜食，老師許素鈴在教製飲調製作實務時透露，調製飲品比例有固定，但試喝飲品時，學員不斷說「more sugar」！，甚至要「double」，覺得飲料不甜不好喝。

聖露西亞學員Nadine Khodra-Jn Baptiste說，在當地得知台灣有開設課程，覺得是很好的機會，因此遠赴來台受訓，她在當地幫弱勢團體媒合工作，這次上課學到飯店房務整理，回國後可以把學到技巧介紹給當地婦女，協助她們就業，更能把烹調課學到的技巧，運用當地食材變化製作佳餚。

貝里斯學員Rodney Smith則說，課程多元豐富，尤其台灣對食品安全法規嚴謹，學到很多，自己在市場、旅遊行銷最感興趣，大開眼界，歸國後會繼續進修，也把台灣學到的知識、技術教給更多當地人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/