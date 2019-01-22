因應春節旅遊人潮 宜縣盤點17風景區設施

2019-01-22 11:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］春節連假即將到來，宜蘭縣政府因應來到縣內的旅遊人潮，縣長林姿妙今在縣務會議裁示，要求縣工旅處，春節前盤點縣17處風景區的廁所、步道及垃圾桶等設施狀況，一有問題，就必須立即改善；林姿妙說，從小細節做好，才能讓觀光客對宜蘭留下好印象。

宜蘭縣管理的風景區共有17處，其中較為知名的有梅花湖、清水地熱及礁溪溫泉公園等，其中又以宜蘭市幾米公園以及梅花湖風景區的旅遊人次最多，以去年春節為例，幾米公園美日旅遊人次可以突破1萬5000人次，梅花湖則有6000多人次。

縣府今舉行縣務會議，宜蘭縣政府秘書長林茂盛於會中指出，過年民眾常與家人出遊，維護風景區的品質，非常重要，他提醒工旅處，各風景區賣店、賣場及洗手間等設施，春街前務必要確保能正常運作，提供觀光客最好的服務。

林茂盛說，各風景區的的介紹資訊，也要透過網路分享、宣傳，讓更多民眾了解縣內風景區的資訊，便利事先規劃旅遊行程，他也提醒縣警察局，做好各風景區聯外道路的交通疏導，讓風景區的交通不打結。

林姿妙說，雪隧通車後，過年期間，有許多民眾會到宜蘭觀光，宜蘭縣要推展觀光，就要從小細節做起，例如廁所，只要能做到沒有味道，就任讓民眾感受到宜蘭縣政府的用心，留下好的印象，認識宜蘭的美，這也是對宜蘭縣觀光最好的宣傳。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/