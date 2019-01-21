最大贏家！全國棗評鑑高雄棗豪奪21大獎

2019-01-21 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕由農委會主辦的全國棗評鑑結果出爐，高雄棗幾乎大獲全勝，22個大獎中包辦21個，大社農會吳楊月琴、許神燕及燕巢農會潘新傳囊括3個特等獎，成為比賽最大贏家。

高雄是全國棗子的最大產地，農委會高雄農業改良場今年舉辦全國棗優質管理果園評鑑，高雄棗奪下3個特等大獎，燕巢農會高達11人得獎，其次大社農會也有8人得獎，岡山及阿蓮農會各有1人榮獲頭等獎。

值得一提的是，吳楊月琴是比賽的常勝軍，已連續3年蟬聯「蜜棗王」，經營的果園很乾淨，整片果園地上像是鋪了一層綠地毯，絕不噴灑一滴除草劑，更講究科學管理，保持土壤肥力，搭配自製發酵有機液肥澆灌，達到適合果樹生長環境。

許神燕為讓小孩有最好的照顧及改善生活，與丈夫一起投入棗子種植，夫妻倆用心管理果園，從栽培、生產到採收都不假手他人，讓果樹獲得最好的照顧，首次奪下特等獎，令人刮目相看。

潘新傳從建築業轉行務農，重視肥培、授粉樹、授粉昆蟲黃金三角的管理，也落實草生栽培，用割草機來除草，每年將樹枝粉碎，與泥土攪拌在一起，以增加土壤的微生物相，歷經10多年經驗累積，今年如願贏得特等獎。

另高雄型農陳葵娟原本與丈夫從事消防工程事業，因緣際會一同返鄉務農，果園採友善耕種方式，夫妻倆勤於耕種外，她更參與進修課程，精進栽培管理技術，順利榮獲頭等獎。

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