竹東將引進新竹首創遊樂設施 改造二重生態公園

2019-01-21 22:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所繼中正公園打造全鎮首座去罐頭化的特色兒童公園後，準備在二重生態公園，打造第二座兒童遊戲場，將引進全新竹首創的跑酷設施、跳樁、沙坑體驗挖掘機，還有結合地景的小山丘磨石子溜滑梯等，打造「樂園城市」！

二重生態公園隔著中興河道，兩岸總面積約1.3公頃，大部分為自然形成的山谷地形及景觀生態，為了讓民眾一起參與未來公園的想像，竹東鎮公所今天下午在改造基地召開施工前說明會。鎮長羅吉祥表示，該工程總經費700萬元，營建署補助560萬，公所自籌140萬元，工期為120日曆天，將在農曆年後動工，預計6月完工。

「兒童遊戲場不再大眾臉！」羅吉祥宣布，將引進全新竹首創的跑酷設施、跳樁、沙坑體驗挖掘機，還有結合地景的小山丘磨石子溜滑梯、盪鞦韆、跳格子遊戲等，也透過夜間照明的加強，讓不同年齡的孩童在白天晚上，都能在這裡玩的開心，玩的安全。

未來公所也將舉辦親子活動，增加更多的遊戲空間，打造「樂園城市」，吸引青年人移居竹東，促使人口衝破10萬，奔向「竹東市」。

規劃單位簡報強調，在儘可能保留原有生態及地貌下，施設兒童遊戲場；與會地方人士則關心公園日後的環境維護、如廁等問題，並建議設置警察巡邏箱，提升便利及安全。對此，公所希望社區共同參與維護，公廁則礙於空間暫不設置。

竹東鎮公所建設課長黃至銓表示，二重、三重地區近年來大型新興社區林立，但年輕爸媽假日不知要帶孩童去那遊玩。此案工區原為二重瀝生態公園，但公園內步道、舖面及照明等設施多已損壞，也缺乏遊樂設施，使用率低。年後的改造期間，將有大型工程車輛進出、工程噪音等問題，請周邊居民多包容體諒。

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