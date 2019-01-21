不怕胖！6道健康年菜這樣做 年節身材不走樣

2019-01-21 19:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年春節有9天長假，過年通常都是大魚大肉地吃，為避免年節過後身材走樣、體重飆升，彰化縣衛生局設計6道健康年菜電子食譜，供民眾衛生局官網免費查閱下載，每道菜都有好菜名，喜上加喜。

6道菜色分別是「好彩頭蘿蔔糕」、「飛上天得意洋洋」、「阿嬤私房暖心鍋」、「鴻運獅子頭」、「年年有餘」、「黃金十穀飯」，強調低油、低鹽、低糖、高纖，讓民眾吃下肚，既有傳統吃年菜的過年喜慶，還能吃出健康和營養。

衛生局今請來健康新煮張和美區種子教師郭秀霞，教大家善用彰化在地食材烹煮健康年菜，縣長王惠美化身成廚師跟著擔任小助廚的小六學童羅以辰，在記者會現場，合力製作「好彩頭蘿蔔糕」和「飛上天洋洋得意」2道健康年菜，記者會首度經由臉書直播過程，趕流行，烹飪過程不時飄出菜餚香味，會場好比攝影棚，頓時像錄製美食節目，多了即時放送的趣味性。

王惠美說，這次教大家做的年菜，食材取自彰化在地農產品，這些農產品都可用吉祥話形容，好比說，「黃金十穀飯」採用伸港鄉的南瓜，象徵黃金滿滿；「年年有餘」採用芳苑鄉的鱸魚，希望大家「年年有餘」；「好彩頭蘿蔔糕」要大家有個好彩頭；「鴻運獅子頭」放了許多彩椒，要讓大家招財進寶；「鴻運當頭」採用二林鎮的紅蘿蔔讓大家鴻運當頭，「飛上天得意洋洋」採用埤頭鄉的洋菇要讓大家洋洋得意，搭配社頭鄉的菠菜讓大家飛上天、長命百歲。

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