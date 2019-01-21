台南模擬聯合國會議登場 全台130名高中生參與世界議題

2019-01-21 22:58

［記者劉婉君／台南報導］第9屆台南模擬聯合國會議今天在台南一中召開，全台130名高中生參與世界議題討論，全英語探討人工智慧應用於社會經濟等議題，模擬為自己所代表的國家在世界發聲，開拓國際視野及價值觀。

台南模擬聯合國活動由南一中模擬聯合國社團主辦，除了參與議題討論的學生之外，還有50名左右的會議行政相關人員，仿照聯合國模式，分為4個議會，議論8個近期國際上重要的議題，學生們分別模擬為各國的外交代表，設身處地以該國立場為自己所代表的國家爭取最大利益，不僅要能清楚表達自己的立場，也要能說服其他國家的代表，並共同完成決議書。

擔任模擬聯合國秘書長的台南一中2年級陳孟甫表示，往年會議多是單一的國際重要議題，此次則是綜合性的主題，如模擬安理會討論中東地區葉門的內戰問題；經濟文化與社會委員會討論人工智慧應用於社會經濟及戰亂地區的兒童教育等議題。希望透過活動讓高中生學習關心國際議題，並學習用理性客觀的角度思考可能的解決辦法。

參與的學生陳昱全及行政長陳柏旭說，籌辦活動的過程中，雖然面臨課業及社團的雙重壓力，但在團隊合作無間的配合下，讓活動可以順利進行，也培養出對模聯的堅持和熱情。

台中女中模擬聯合國社社長劉宇寧說，近年來有越來越多台灣人開始關注世界議題，並藉由國際交流與世界接軌，但能真正反思國際事務的人仍佔少數，台南模聯就是推動這個國際風潮的重要力量。

南一中校長張添唐及家長會長陳錫銘也到場勉勵學生，南一中儀隊也在開幕上演出。

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