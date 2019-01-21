每月只給1萬！姐全家4口住家裡 妹崩潰：快4年了

2019-01-21 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕不少人認為和公婆住很不方便，婚後選擇在外組小家庭，一名女網友的姊夫卻選擇和妻子住進娘家，女網友在外辛苦一整天，回家還要忍受孩子哭鬧，讓她好崩潰。

「馬的真的忍了3.4年了...」這名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，姐姐原本自己在外租房子，婚後和丈夫一起搬回娘家，「我剛開始就覺得很扯...都結婚了...怎麼不出去租房子？」姐姐生下孩子後，原PO惡夢便開始了，原PO上班上課完，回到家身心俱疲，還要忍受孩子在半夜哭鬧，無法好好休息，「我真的很想跟著哭...」

雖然姐姐、姊夫每月有給原PO的媽媽1萬元，但這包含水電費、餐費、帶小孩等等生活所需的費用，向他們反映後，他們回應有在找房子，但小孩生了2個都還沒找到，姊夫近日貸款又買了一輛80、90萬的新車，「整天說沒錢還去買新車、新手機是我最不能接受」，原PO忍了將近4年，受不了氣炸直呼，「一個大男人結婚住在女生家裡，現在好像變得理所當然」、「整天賴在我家裡要別人忍受他門（們）一家的習慣嗎？」

網友看完紛紛留言，「認真回答，你自己搬走比較快」、「姐妹倆都成年了對嗎？一起搬出去對妳爸媽才公平啊！不然要住免錢的，妳能住，妳姐也能住啊！」、「這跟你姊夫臉皮厚有什麼關係？現在沒有規定結婚一定要住夫家好嗎？娘家也可以，難道你姐姐去住夫家也要被人家講厚臉皮嗎？」、「等你自己結婚有小孩就知道開銷有多大，而且父母（如果願意）帶孫，祖父母有精神寄託，對老人生活有幫助，小孩也不擔心外人虐待，而且有兩個小孩買車不對嗎？難道要一台摩托車坐四個人？車禍怎麼辦？」

也有婚後天天回娘家的女網友現身說法，「你的立場一定是很度爛。但嫁人一樣是女兒啊！我結婚每天回娘家佔用一個機車位、也經常在那洗澡、每天吃完飯才回家還包老公便當、小嬰兒很吵鬧，我姐我弟都很愛她...沒對錯吧！只是立場不同感受不好。無解」。

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