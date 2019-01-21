名模御用攝影師黃天仁 台中首度舉辦創作展

2019-01-21 10:35

〔記者張菁雅／台中報導〕時尚界名模御用攝影師黃天仁，即日起至3月12日在台中首度展出非關人像的攝影創作展，黃天仁表示，大家最常見的是他拍藝人、拍名模，但這次他想表現的是關於生活中的美，每個畫面拍下來後，就是永久的記憶。

黃天仁從事時尚攝影工作近25年，是許多明星、名模御用的指定攝影師，包括林志玲、周杰倫、賴琳恩、河智苑等大牌藝人形象廣告皆出自黃天仁之手。已經在時尚圈家喻戶曉的黃天仁，仍不忘攝影，他說，工作之餘喜歡到處走走，不管是用手機或相機，隨處記錄下眼中的每一刻，攝影之美不在於工具，而在於觀看者的心境。

黃天仁到台中舉辦攝影創作展，展出的不是人像，而是選擇美景。他表示，這次展出的景色多半在日本及台灣拍攝，特別撥出8天時間前往北海道，拍攝一系列美到讓人摒息的雪景。另外，展覽也以色彩帶出日常中的美景，以色環的排列，列出出紅、黃、綠、紫等映像，多彩的顏色可以帶來正能量，最後再用白色讓大家沉靜地面對自己的心靈。

黃天仁攝影創作個展即日起至3月12日在中友百貨A棟12F時尚藝廊，共展出50件作品，製作人孫樂欣與藝人鍾欣怡昨（20）日下午也專程前往參觀。

另外，中友時尚藝廊與黃天仁也聯名開發「春日藝境兩用帆布包」，並共同捐贈100個帆布包給台中市肯納自閉症基金會，為社會公益盡一份心力。

攝影師黃天仁 （左）解說作品內涵。（記者張菁雅攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/