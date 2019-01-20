台灣女子高球賽首度移師高雄 韓國瑜：盼成世界冬訓場

2019-01-20 23:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019台灣女子高球公開賽於信誼高爾夫球場熱鬧展開，高雄市長韓國瑜今特地前往為選手加油，並於賽後為韓國籍冠軍全美貞（Mi Jeong Jeon）致贈獎品；他致詞表示，感謝國際級高球賽事首度移師高雄，期許未來高雄能成為世界各項比賽和培訓的冬訓場。

韓國瑜說，相較日本東京、韓國首爾、蒙古等，高雄是風水寶地，氣候舒適宜人，身為高雄市長，將致力推廣各項運動，希望不只是女子高爾夫球賽，男子賽也能辦在高雄，讓高爾夫球和各項運動在高雄發光發熱。

為期4天的「2019台灣女子高球公開賽」，今日進行最終回合賽事，分別由韓籍選手全美貞（Mi Jeong Jeon）、及台灣屏東的蔡佩穎奪得冠、亞軍。

台灣女子高球公開賽睽違13年再度復辦，賽事總獎金高達80萬美元，本次賽事特別與韓國女子職業巡迴賽（KLPGA）共同認證，透過跨國合作與電視轉播，呈現台灣高球運動發展盛況與主辦城市特色，也提升高雄國際形象。

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