苦等10年！南韓忠犬遭遺棄 堅守原地讓網友淚崩

韓國一名飼主因為要搬家，搬走前對狗狗拋下一句「在這裡等我」後，就轉身離開，從此沒再出現；而忠心的狗狗一等就是10年，儘管已老態龍鍾，還是堅守原地，相信主人總有一天會再出現。（圖擷取自SBS TV동물농장x애니멀봐 YouTube）

2019-01-20 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗永遠愛著主人，即便你拋棄了牠。韓國一名飼主因為要搬家，搬走前對狗狗拋下一句「在這裡等我」後，就轉身離開，從此沒再出現；而忠心的狗狗一等就是10年，儘管已老態龍鍾，還是堅守原地，相信主人總有一天會再出現。

韓國的電視頻道SBS日前報導了這隻狗狗的故事，韓國一名小鎮裡，一隻狗狗每日蹲在公寓出入口，等待自己的主人回來找他，轉眼間10年過去了，還是無法澆熄牠心中的期待。附近鄰居表示，主人是因為搬家，因此遺棄了牠。

鄰居表示，這隻忠犬年紀已經是老奶奶了，平常餵食，牠也沒什麼胃口，附近好心鄰居曾因擔心牠的身體，又怕牠亂跑造成交通問題，試圖將牠帶回家養，但沒過多久，牠就會自行逃脫，跑回去原本的公寓出入口；鄰居也在鏡頭前抱起狗狗給採訪者看，只見牠一被抱起就相當焦慮，回到地面立刻遠離抱起牠的鄰居，就怕被帶離牠最熟悉的位置。

為了讓狗狗有地方過夜，鄰居也在附近替牠造了一間狗屋，讓牠晚上能有地方睡個好覺。一日白天，狗狗反常沒有出現在熟悉的位置，而是待在休息的狗屋，給獸醫檢查後才發現狗狗年紀大了，患有白內障的問題，稍微用藥物治療休息後，狗狗隔天又馬上回到了自己最愛的地方，繼續癡癡盼望著主人的出現。

不少網友看了影片後，難過表示「怎麼忍心拋棄她...」、「我向上帝祈禱，牠的主人會在可憐的狗狗離世前看到這部影片，並且與牠重聚」、「牠的主人不配擁有牠，無視於忠心狗狗的等待，多麼沒良心的人啊」、「我們不配擁有寵物」、「為什麼我要看這部影片，看到最後我淚流滿面」。

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