館長稱讚講話有道理 陳沂不領情還反酸...

2019-01-19 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢因拒絕讓前新北市議員李婉鈺上他的直播，遭對方提告「妨害名譽」。今（19）日凌晨李婉鈺在臉書貼出對話紀錄，劈頭就說：「館長，一百萬拿來！」讓館長相當無奈，甚至罕見表示「陳沂講話還有三分道理」。不過陳沂並不領情，今日回應「可以不要趁機跟我告白嗎」，更暗指館長「又醜又蠢」。

李婉鈺在臉書表示，當初對於上館長直播遭拒絕一事，自己還沒收到館長助理的回覆，就先在《蘋果》看到「館長說」因為李婉鈺負面新聞太多，所以不給上節目。李婉鈺也貼出對話紀錄，認為自己被拿來炒新聞，還指控館長後續開了幾次直播，誤導大家她是因為沒有辦法上直播才罵人。

對此館長今（19）日凌晨開直播時無奈表示，當時李婉鈺認為他把消息洩漏給記者，所以自己才會說「把證據提出來哪一家記者，只要洩漏了我們就給100萬」，結果她現在打了這篇文就跟我要100萬，完全搞不懂她在講什麼；館長更指出「不知道妳在坳什麼？你要跟陳沂ㄊㄨㄚˋ（比高下），人家講話至少有三分道理在，你要學陳沂很難啦」。

然而，對於罕見被館長稱讚，陳沂並不領情，今日上午她在臉書轉貼了相關新聞，發文表示「可以不要趁機跟我告白嗎？」更說「醜的我安堆（韓文不行之意），蠢的更安堆（不行）～～又醜又蠢的，安堆安堆哈基麻（不行不行我不要）～～～」暗酸館長又蠢又醜。

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