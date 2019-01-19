車子頻出包 百餘位馬自達車主今包圍交通部抗議

2019-01-19 15:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕馬自達（Mazda）在台灣的柴油車，先前發生引擎過熱、無預警降速，影響行車安全；去年底馬自達進行召回車輛改正，更新引擎控制程式後，許多車主發現車輛仍有失速情況，相當氣憤，今日有近百位車主開車包圍交通部，高喊交通部啟動安全性調查、部長出來接地氣。

抗議車主表示，前年跟交通部反映時，當時路政司官員說這是個案，未必是通案性車輛安全疑慮，直到去年9月消保官召開協調會時才改口，但到現在都未啟動安全性調查，只相信馬自達自主召回可以處理好，但事實是許多車主車輛經召回檢修後，還是有發生失速情況。另外，日本馬自達去年11月有通報日本國土交通省，有4車款引擎發現可能造成熄火的問題。

今日車主包圍交通部抗議，一開始所有車輛就先按喇叭約15秒，現場每輛車都分別貼上「召回無效，硬體瑕疵，軟體更新，頭痛醫腳，拖延怠慢，漠視車主安全」、「瑕疵引勤，車主當白老鼠，馬自達還我行車安全」、「無良車廠罔顧車輛安全，馬自達心比心，如果你開這輛車，上路會安心嗎」、「啟動安全調查，民不與官鬥，官卻無為，請保證人民的生命，行政裁罰開鍘」、「高速行駛失去動力，漠視車主安全」。

抗議車主表示，去年經向多個政府單位陳情，並透過消保官協調下，針對車輛行駛途中會因引擎過熱、無預警降速，影響行車安全，台灣馬自達才開始正視問題嚴重性，對外主動公告車主召修（須召回1萬1472位車主車輛），但從更新召修開始，到最近車主於自救會網站上反應針對更新召修後，狀況依然未徹底改善。

另外，多次向交通部陳情，其回覆結果為依照車輛中心審查同意，車廠召回建議方案更新，但目前車主經更新後又陸續發生問題 ，交通部當初嚴格審查是否其放任車廠， 遊走法律邊緣，規則是否符合行政程序等都有待商榷。

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