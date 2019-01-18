竹東中興河道水岸再造計畫轉彎 不將違建全拆

2019-01-18 20:46

［記者黃美珠／竹縣報導］原將大拆沿岸約2公里長違建戶的新竹縣竹東鎮「竹東之心中興河道水岸生活空間再造工程計畫」急轉彎，縣府將新增亮點，不讓中興河道獨領風騷，反而共伴、希望發展成有故事情境的城鎮步道。而配合前述改變，未來除非是跟規劃所成的城鎮步道故事有連貫性的才將拆除，間接也宣告本案將縮小打擊面，中興河道兩岸原本惶惶不安的人心，暫時可以不用再七上八下。

縣府交旅處直言，前述計畫原訂要大刀闊斧整頓中興河道從仁愛市場到大同國小段、兩岸近2公里長的違建，中央不僅力挺，將之列入前瞻基礎建設競爭型的「城鎮之心工程計畫」項下，還將之視為旗艦型的大案，準備核定3億元補助，搭配包含拆除費用在內的3.75億地方自籌款，縣府計畫用6.75億元重塑中興河道的丰姿。

只是考慮到縣府的財政狀況，加上當地違建戶歷史已久，要花3億元拆除費去匡正亂象，CP值不佳外，衝擊面過大可能給人施政躁進的觀感，所以縣府去年底決定改弦易轍循序漸進而修正計畫。

縣府交旅處表示，中興河道水岸生活空間原本就很精彩，仁愛停車場是很多選舉造勢的場所，看得到當地民主的活動軌跡，沿途經過當地的傳統市場、戲曲公園，快到計畫區尾端的大同國小前的「來聊」廣場，每週二還有新興樂團自主到場演出、交流，非常有意思。

新訂的計畫雖不再讓中興河道一枝獨秀，但卻將另擴散到周邊鄰近的老街、或是竹東第1條商業街區～古巷弄等地，甚至把鄰近的學區、新街區等也計畫納入。

他們希望透過步道，與現地具有歷史、人文故事的老建築、特色景點等，用說故事的方式跟中興河道串在一起，等於也是串連起竹東市街的起與落、常民的生活特色等。推動竹東朝1個步行的小鎮方向發展，給來客用走路的去感受竹東的故事。

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