你叫「英文」嗎？名字有這7個字 春節這裡免費入園

2019-01-18 18:00

〔記者佟振國／南投報導〕農曆春節假期長達9天，觀光業者摩拳擦掌爭取商機，從2月2日至10日，南投縣泰雅渡假村入園門票從450元降為299元，更搭上政治熱潮，全國民眾只要名字裡有「英文」、「文哲」、「國瑜」、「明溱」的其中一個字，出示相關證明，即可免費入園。

今年農曆春節假期有9天，泰雅渡假村推出「新年迎春狂歡季活動」，祭出多項優惠，其中最Kuso、最令人發噱就屬這一項。

業者說，九合一大選剛結束，又有內閣改組，國內政壇似乎總是強強滾，因此選出幾位最近網路聲量看漲的政治人物，包括總統蔡英文、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，再加上南投縣長林明溱，只要1日遊的遊客名字裡有「英文」、「文哲」、「國瑜」、「明溱」的其中一個字，因為「文」重疊，只要名字裡有這7個字，就能免費入園，其他遊客也能以優惠價299元入園。

業者說，遊客春節入園，除了欣賞力與美的原住民歌舞表演、幸福部落卡通明星歡樂秀，還有原住民慶新年運動會，包括鋸木頭、兩人三腳、揹新娘、拔河等趣味比賽。

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