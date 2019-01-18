農委會：去年農產外銷1600多億台幣 20年來最高

2019-01-18 17:22

〔記者歐素美／台中報導〕農委會今天在東勢果菜市場召開台灣柑橘外銷2019啟航記者會，農委會主秘張致盛表示，台灣去年農產品外銷是過去20年來最高，達54.7億美金，相當於1600多億元台幣，去年水果外銷也有1.3億美金，約40億元台幣，較106年成長近3成；嘉義縣農業處副處長李建霖表示，嘉義是全台最大的柑橘產地，外銷也是全台第一，今年外銷約500公噸。

農委會為拓展新南向國家通路，今天在台中市東勢區農會果菜市場舉辦「台灣柑桔外銷2019啟航記者會」，苗栗縣、台中市、嘉義縣政府、傑農合作農場、疊溪果菜生產合作社、台灣蔬果輸出業同業公會及台灣農業合作社聯合社等皆出席，為我椪柑輸出新加坡舉行封櫃儀式。

農委會主秘張致盛表示，去年農產品外銷是過去20年來最高，達54.7億美金，等於1600多億台幣；去年水果外銷是1.3億美金，約台幣40億元，較106年成長近3成，包括鳳梨、釋迦、芒果、柑橘、番石榴、香蕉。其中，柑橘去年外銷量約3358噸、432萬美金，約台幣1億多，金額也成長1.03倍。

張致盛指出，台灣柑橘是很重要的水果，早期柑橘面積約5萬多公頃，經產業多樣化調整後，目前約2.6萬公頃，主要外銷香港、新加坡、中國、加拿大、馬來西亞，其中外銷東南亞國家持續不斷在成長，鼓勵農友在生產面加強「穩定」、「優質」，一起努力開拓新的市場。

去年水果盛產，價格普遍下跌，但農委會公布的外銷成績與民眾一般印象有落差。張致盛表示，外銷只是市場需求中一環，去年台灣外銷中國的鳳梨是有史以來最高，顯示水果外銷並未受民眾擔心的影響，但產量增加必須做更多努力，包括品質的提升及市場的開拓，這是中央與地方必須一起來努力。

東勢區農會總幹事田士欣表示，柑橘是東勢區外銷主要農產品，去年水果價格很慘烈，柑橘去年底開始採收，是唯一漲價的水果，單價整整漲了一倍；嘉義縣農業處副處長李建霖表示，嘉義縣柑橘種植面積達1680公頃，是全台最大產地，外銷量也是全台第一，今年約可外銷500公噸。

農委會指出，這次農委會結合東勢區及石岡區農會共同辦理「柑橘類果品新南向通路拓銷計畫」，加強外銷新加坡及馬來西亞等，外銷產值創新高，107年較106年成長1倍多，農委會將持續建立我農產品海外形象，以維護農民產銷通路，未來亦將透過全方位行銷整合方案，深耕既有市場並拓展中東國家及俄羅斯等新興市場，促進農產品產銷平衡，全面穩定農民收益。

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