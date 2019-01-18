72歲素人書法家一字萬元 長青學堂揮毫送春聯

2019-01-18 17:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一字叫價萬元的72歲素人書法家李明賢，書法自學一格，曾在菜市場賣衣服、「炸粿」的他自嘲做過365行只要不「做賊」就好，退休後戲稱只剩「吃飽寫字」，最愛到長青據點揮毫送春聯和大家結緣。

師承雲林縣內書法名家林修武的李明賢，早從11歲就學寫書法，寫了一甲子，臨摹過各家名帖，也能掌握各家特色自成一格，今天應虎尾驛虎尾驛巷弄長照站站長吳麗春邀請，現場揮毫大送春聯，甚至指導長輩寫書法，讓大家各自完成獨一無二的春聯。

專門指導兒童繪畫的「螞蟻」老師、「浣熊」老師也來共襄盛舉創作豬年年畫，在紅紙上畫著一隻隻可愛的豬，整個長照站充滿喜氣洋洋，李明賢強調，寫春聯和大家結緣，祝福大家新年快樂。

也有家住元長的吳姓愛心人士專程前來捐款贊助，再帶回李明賢的春聯，原來去年虎尾驛舉辦愛心拍賣會時，李明賢的書法作品一個字就叫價1萬元，直說能拿得到大師春聯太值得了。

李明賢寫字之餘還分享人生道理，妙語如珠，和阿公阿嬤一起唱唱跳跳、寫春聯，讓他們直呼是最幸福的老人。

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