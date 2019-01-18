遲到5分鐘1千6飛了...櫃姐控訴：日薪全付還倒貼

2019-01-18 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕櫃姐因遲到5分鐘遭罰1600元，向媒體控訴，樓管隨意更改規則且罰1600元讓她一整天所賺的薪水全付還要花錢倒貼，相當憤憤不平，對此業者則認為規定已有事先公佈，若對該櫃姐睜一隻眼閉一支眼則有失公平。

綜合媒體報導，一名於台中百貨公司專櫃門市上班的櫃姐爆料，平時上班時間為早上10點半，但8日因要進行大掃除，故樓管2個禮拜前有公告請員工們要提前1小時上班，若遲到需要罰1600元。

當天該櫃姐因擠不上電梯，抵達位於10樓的專櫃時已經超過5分鐘，為此受罰1600元，櫃姐表示，另名同事比她更悲慘，已有提早到但因不舒服去廁所未被點到名，也挨罰1600元，事後她越想越不對，找出公司管理辦法查看，發現上頭寫的是「遲到罰200元、未到罰1600元」，相當不解為何樓管可隨意更改規定，覺得被欺騙。

據《蘋果》報導，對此業者出面回應，表示規定是可以在雙方溝通後作調整，既樓管已有事先公告過，不一視同仁的話會有失公平，認為樓管的處置並無不妥。

台中市勞工局則表示，若雇主和員工事先達成協議，基本上雇主就無違法，但扣薪的比例已經逾合理範圍，最重可罰100萬元罰鍰，另叫員工提早1小時上班，須付加班費，若未給付，依同法最重也可開罰100萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/