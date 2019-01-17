乳牛之光！牠生8胎 累積乳量高達90888公斤

2019-01-17 19:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化之光！有台灣乳牛界奧斯卡獎之稱的「高繁天噸牛獎」，福興鄉文山種牛場黃炳森、黃福巡兄弟檔所飼養的乳牛，今年勇奪「終身乳量創紀錄盃」，得獎乳牛今年10歲，已生8胎，累積乳量已達90888公斤，等於是拿下乳牛界奧斯卡獎最高榮譽的終生成就獎！

「高繁天噸牛獎」是由農委會畜產試驗所主辦，今年邁入第5年，畜試所遺傳育種組長吳明哲表示，這是為了讓台灣乳牛有國際競爭力，兼顧乳量、乳質與繁殖力所推出的獎項，天噸乳牛（Ten Tons）是指年產乳量10噸以上的乳牛，而連續3胎累積乳量30噸以上，才能成為「高繁天噸乳牛」。

吳明哲指出，去年度全國共有250頭「高繁天噸乳牛」，其中，文山種牛場的這頭乳牛分娩胎次達8胎，累積終身乳量9萬888公斤，每胎平均乳量1萬1361公斤，因而獲頒「終生乳量創紀錄盃」！

黃炳森、黃福巡兄弟檔在彰化福寶酪農區經營牧場已有26年，飼養荷蘭品種乳牛，這隻奪得大獎的乳牛今年10歲，已生8胎，體型中等，乳房飽滿，主要以飼料、牧草、甜燕麥再搭配高蛋白添加物來餵養，得獎乳牛每天所吃飼料約10公斤，光是每日飼料費就約400元。

黃炳森表示，懷孕乳牛在懷孕期間280天裡頭也會泌乳，但在生產前2個月會讓懷孕乳牛休養，不再擠乳，平均每年約泌乳天數為305天，乳牛泌乳高峰約在第3胎到第5胎之間，隨著年紀增長而開始下滑。

吳明哲表示，全國泌乳牛平均每胎泌乳量為6500公斤，文山種牛場得到大獎的乳牛，已生8胎，每胎平均乳量還有1萬1361公斤，才能拿到「終身乳量創紀錄盃」最高榮譽。

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