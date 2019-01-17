五股超夢幻花海溜滑梯 遛小孩新景點

2019-01-17 19:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市五股區防災體健公園裡的磨石子溜滑梯，新北市綠美化景觀處最近在旁邊種上繽紛的海棠、孔雀草和鼠尾草，改造為「彩虹溜滑梯」，更利用低矮的女貞灌木，打造了「迷宮通道」，極富趣味，成為遛小孩的好去處。

新北市政府景觀處說，五股區防災體健公園緊鄰台64快速道路與成泰路3段交叉口，最近景觀處以天空元素為發想，在彩虹滑梯旁種植上千株色彩鮮豔的海棠、孔雀草及鼠尾草，營造彩虹繽紛色調。

另外，一旁也利用較為低矮的女貞灌木，打造迷宮通道，通道上鋪設草皮，穿梭迷宮之中，就像踏在綠絨毯上，迷宮中心是一棵整型羅漢松，到達羅漢松就代表順利征服迷宮。

景觀處說，林口區一品、東湖、翰林等3處鄰里公園最近也設置了有趣的動物意象滑梯、溜索、水幫浦、攀爬架等遊憩設施，景觀處分別在各公園出入口點綴相對應的可愛動物造型小熊、小猴子、大象及河馬的花樣圖騰，利用冬季花卉一串紅、一串紫、情人菊及海棠等色塊布置。

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