5縣市大雨特報！ 明晨冷空氣最強 低溫下探13度

2019-01-17 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風及華南雲雨區影響，但水氣略減少，雨勢方面相較昨天會有所緩和，中南部地區會從局部短暫雨轉為多雲的天氣，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區還是有短暫的雨勢出現。中央氣象局在今日凌晨4點針對5縣市發布大雨特報，大雨特報示警範圍包括台北市山區、新北市山區及北海岸地區、宜蘭縣、基隆市、台東縣綠島及蘭嶼。

今日氣溫方面，中南部地區白天高溫回升，中部及花東地區約20至23度，南部高溫可以來到26度，北部、東北部地區仍然濕涼，白天維持在16到19度，到了晚上西半部明顯轉乾，在局部輻射冷卻作用下，各地低溫約13至16度。

今日空氣品質部分，北部及東半部有局部短暫雨，受降雨洗除作用影響污染物濃度較低。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區主要為「普通」等級；高屏空品區位於下風處易累積污染物，主要為「橘色提醒」等級。

週五（18日）清晨仍受東北季風影響，是冷空氣最強的時間點，中部以北及東北部地區低溫約13至15度，水氣開始減少，西半部大致回到多雲到晴的天氣。週五白天起至週六（19日），東北季風強度減弱，降雨範圍縮小，僅剩東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴的天氣，北台灣氣溫回升。

下週日（20日）會有另一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部降雨機率提高，下週一、下週二（21日、22日）東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫會再下降，水氣增多，北台灣整天感受濕冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍以多雲到晴為主。

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