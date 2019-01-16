踩煞車！教部公文打臉後 彰化校長遴選維持原案

2019-01-16 18:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕急踩煞車！彰化縣國中小校長遴選爭議，縣府原本強硬態度，經過教育部公文點出「人事凍結不包括國中小校長」後，整起事件急轉直下，彰化縣教育處長陳逸玲今晚宣布遴選委員會的最新決議，維持原調動的公告名單，即日起進行二階遴選，將在2月1日前完成交接！

陳逸玲指出，原本就是在等教育部函覆，因為遲遲等不到，才會做出取銷第一次遴選結果，在教育部明確回覆「人事凍結不包括國中小校長」後，今晚召開遴選委員會，除了兩位請假，其餘都出席，一致做出決議，尊重教育部的解釋，即日起召開遴選委員會，進行第二階段校長遴選。

陳逸玲指出，未來也將決議參照其它縣市的做法，逐步改為每年遴選一次，也會有設立落日條款，保障相關校長的權益。

這次校長遴選第一階段公告名單有34人，其中包括留任與調任，由於任期滿4年或8年一定要提出遴選申請，其中，有17位校長都是必須提出遴選申請；第二階段遴選則有5校缺額。

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