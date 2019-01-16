取締不力？ 高雄路霸多 民眾憂心市容「又老又窮」

2019-01-16 20:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕市長韓國瑜曾批高雄又老又窮，上任後又強調要拼觀光，但影響市容最大殺手「路霸」被市民詬病，連路邊停車格常被人拿破椅、舊車、花盆強佔，造成停車格一位難尋，因廢棄物屬環保局職責、停車格屬交通局所管，警方取締遇挫影響成效，去年取締路霸榜首為前鎮分局，1年開罰1163件，還有不少分局全年取締件數，竟低於前鎮分局一個月件數。

警方107年度高市道路障礙取締件數，前五名分別為前鎮分局1163件、三民二分局594件、苓雅分局480件、鼓山分局336件、左營分局297件，高市各區路霸嚴重影響市容觀瞻，取締工作吃力不討好，占路的商家或居民，動輒找民代嗆警，使取締流於形式，加上市府其他單位配合腳步慢，取締成效大打折扣，傳有分局一整年取締件數，比前鎮分局一個月取締數還少。

取締的員警不諱言，路霸是市容毒瘤，也是爆發街頭暴力糾紛的社會問題之一，不過，因路霸事權單位多，必須採取聯合取締才能收到成效，單靠警察取締常被反嗆、質疑，最近停車格被路霸佔用恐有增加惡況，若用舊車霸佔，須請環保局協助先貼公告，等到公告期限，車主撕毀公告移車，不久又繼續佔位，或改花盆、破椅，員警前往取締被嗆「你們不是環保局的人」、「停車格是交通局畫錯」，就是想方設法不讓人停其門口。

以去年一整年取締路霸情形，第一名的前鎮分局還是第二名分局的2倍，第三名分局的3倍，凸顯各分局取締路霸力道、技巧落差極大，林姓民眾表示，路霸黑數遠比警方取締數多出數十倍，市府取締消極、軟弱，引發民怨極深，造成不友善的環境，影響行走、停車，城市怎會有幸福感？觀光客怎麼會進來？韓市長的高雄會更「又老又窮」。

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