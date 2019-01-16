桃機春節疏運 林佳龍下3指令：暫停所有非必要工程

2019-01-16 12:52

〔記者陳宜加／台北報導〕全面防堵非洲豬瘟，國內各機場針對疫區入境旅客的行李，抽檢率提高為百分之百；但春節疏運尖峰將至，桃園機場單日起降最多達862架次，勢必增加旅客通關時間。交通部長林佳龍今天視察桃園機場，提出3大疏運措施，暫停所有非必要工程、引導旅客使用智慧化設施、加強聯外交通，力求兼顧防疫與疏運。

應行政院長蘇貞昌要求，疫區入境的旅客行李百分之百檢查，桃園、松山、高雄機場均配合辦理，針對中國、港澳入境航班，全面人工檢查，尖峰時段已出現排隊情形；春節連假緊接而至，預估單日旅運量超過14萬人次，恐雪上加霜。

根據桃機公司統計，今年春節疏運期間自1月30日起至2月17日，民航局核定1050架次加班機，1月30日至2月3日、2月5日至2月13日共14天，每天總計超過790架次，又以2月10日初六單日862架次最高，創歷年新高。

桃機公司表示，目前各單位總計超過3.2萬名員工3班制輪班，繃緊神經，桃園機場去年每天平均起降航班已超過700架次，在颱風天疏運期間，更曾經有單日超過800架次的紀錄，桃園機場團隊已經具備處理大量旅客與航班的能力。

林佳龍表示，今年春節連假長達9天，國人出國需求明顯增加，桃園機場單日最多將創下15.6萬人次新高，為近年最多，且須同時面臨非洲豬瘟防疫挑戰，交通部必須做好春節疏運、全力配合執行防疫工作，共同將疫情阻絕於境外。

他指示，疏運期間應暫停所有非必要工程，讓機場設施發揮最大能量，也須充分考慮天氣、鄰近機場狀況等外在變數；桃機公司應增派人力，引導旅客利用智慧化設施，包括自助報到、自助行李托運系統、預辦登機、自動通關設備等。

林佳龍也說，中央與地方將合作強化聯外交通，除了共乘計程車，桃園市長鄭文燦已承諾，研究適時調整機場捷運班距、調度加班車，甚至延長營運時間。

桃機公司指出，已與航空公司協調，有效運用有限停機位，同時確保滑行道正常使用；另外，二航廈出境大廳擴建工程已完成，增加6個報到櫃台，年容量增加500萬人次，新增的26台自助行李托運系統，目前每日平均服務上千人次。

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