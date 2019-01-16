高教工會爆：21私校廉租台糖校地 估少給國家31億

2019-01-16 10:46

〔記者林曉雲／台北報導〕這麼好康！高雄市長韓國瑜與其妻子李佳芬在雲林經營的維多利亞雙語學校，遭公開質疑以每月每坪8元超低租金，向國營事業台糖公司承租校地，台灣高等教育產業工會今天召開記者會再爆，21所私立大專校院以廉價租金，平均每坪每月僅7.6元，最低甚至只要2.2元向台糖承租校地，21校租地面積相當於14個大安森林公園，工會估算公共資源補貼土地租金至少31億元，主張一旦私校停辦，即應將解散清算之校產歸公。

高教工會研究員陳柏謙表示，台糖公司曾公布其土地提供予全台灣61所私立學校之概況，高教工會日前取得台糖公司所提供承租給私立大專院校完整資料（包含土地面積、年租金、土地所在區段等）後發現，全台灣21所（逾5分之1）私立大專院校的校地，乃是透過向台糖公司廉價承租，環球科技大學、台灣首府大學與慈惠醫護專科學校三校，100％全數是台糖校地，換言之，為數眾多的台灣私立大專院校，所謂「私人興學」，其實，自校地取得開始，就高度仰賴國家所提供之公共資源。

高教工會組織部主任林柏儀表示，全國有158間大專校院，私校即高達107校，而台糖的土地其實是國家資源，以至少4成左右折價，低價將土地出租給這21所私立大專院校，以租期平均為50年計算，透過廉價出租國營的台糖公司所屬土地，每一所學校至少省下多則近3億元，少則兩千萬元左右的經營成本，總數補貼金額估超過31億元，私校不能拿了錢還隨便辦，出了事就說大學自治。

高教工會秘書長陳政亮表示，台灣的私立大專院校多仰賴國家所挹注的公共資源辦學，更別提教育部每年各式各樣的獎補助款與各類相關的稅賦減免等制度設計，認真審視台灣所謂的「私立」學校，實質上幾乎一切都建立在國家公共資源的挹注基礎上才可能營運，那麼私立大專院校在營運的各個層面上，接受等同於公立大專院校的監管強度與密度，同時在董事會等各項運作機制中導入來自教職員生乃至於社會代表的監督，更重要的，在少子化趨勢下遭遇招生困難而面臨停辦時，將一切來自於公共資源挹注所累積的校產回歸公共與社會，本來就是天經地義的道理，工會在私立學校法修法過程中，提案增設「公益董事」及「教職員生董事」，立法院目前無進度，教育部和經濟部應扛責推動修法，優先增設「公益董事」及「教職員生董事」，且一旦私校進入停辦階段，就應將解散清算的校產資源歸公。

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