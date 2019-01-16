誰打幼兒巴掌？新竹幼兒園反擊：爸爸打的推說是老師

2019-01-16 09:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕去年11新竹一間幼兒園在校外教學時，遭民眾拍到老師用「腳踩幼童」，事件落幕後，昨深夜又爆出因幼童不吃飯遭老師打巴掌事件，園方雖向受害幼童簽下承諾書，卻又在臉書回應「是非要問孩子的媽最清楚，在家被爸爸打也推說是老師，還要求賠償24萬元」，令整起事件撲朔迷離。

市府教育處指出，稍後將針對案情進行回應。

臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁15日晚間PO出一段影片，指去年11月幼兒園戶外教學時，被民眾拍到老師用腳踩幼童，當下園方負責人澄清是「媽媽踩自己孩子」，被質疑後又改口是「老師踩自己親戚的小孩」。

PO文指出，該名幼童的家長得知孩子遭踩，到幼兒園調閱監視器，竟發現老師上午除了腳踩幼童，同天下午還因幼童不專心吃飯，伸手打了兩巴掌，並出現強拉、固定幼童在餐桌前逼吃飯等情形，氣得家長要對該名老師提告。

當時，幼兒園負責人向該名家長解釋，因幼童不吃飯又吐，老師才會有比較強硬的舉動，雖然該幼兒園已向被害幼童家長簽下「老師管教不當、查明屬實」，將「永不續任」該名老師的同意書，但園方負責人昨深夜又在臉書發文駁斥。

園方發文指出，「一切有單位及司法進入調查，是非問孩子媽媽最清楚，孩子在家被爸爸打也說是老師，這位媽媽最後目的要近24萬元。大家怎麼不去問她。不要不了解事實就斷言，幼兒園42年來幫助多少家庭，我們盡心盡力照顧孩子，希望好的老師能好好努力工作盡本份照顧好孩子們。」

不少網友留言「老師動手打小孩是事實，現在檢討的是在幼兒園發生的狀況，孩子家的家務事和這件事是兩回事」、「監視器會說話」、「影片老師打小孩很明顯啊，這樣叫盡心盡力嗎？」

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