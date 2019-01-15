台中天空霧茫茫 民眾：谷關空氣好嗎？

2019-01-15 15:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕近日台中天空總是霧茫茫，從鰲峰山看不到高美濕地與台中火力發電廠煙囪，台中市政府的市政會議今天移師谷關，民眾在臉書貼出霧茫茫的照片說「請問谷關空氣好嗎？」還揶揄市府未卜先知，在市區空品不良時選擇在谷關開會。

台中市長盧秀燕選戰主打「市長換人、空氣換新」，市民都很期待盧秀燕團隊上任，台中會有朗朗雲天。結果卻讓很多市民失望，民眾反映盧市長上任後，台中天空的能見度越來越糟，今天上午11點環保署測站文山站、大肚站、龍井站、梧棲站、沙鹿站等達橘色提醒（對敏感族群不健康）等級。

台中天空一片霧茫茫，NGO工作者江慶洲今天以「台中空氣品質」為題在臉書發文，並秀出不是紫色就是紅色的空氣盒子網頁；而陳姓市民也在臉書貼出霧茫茫的照片說「請問谷關空氣好嗎？」還揶揄市府未卜先知，在市區空品不良時選擇在谷關召開市政會議。

市議員楊典忠指出，今天從鰲峰山觀景平台望出去，整個天空霧茫茫，牛罵頭遺址文化園區門口一早就豎立空品橘色旗，好像在告訴前來參訪的民眾要「減少戶外活動」，讓遊客情何以堪！台中市有山有海，盧市長何時要來海線感受霧茫茫的空品呢？

楊典忠表示，盧市長兌現「與民眾互動零距離」、「接地氣」承諾，今天在谷關召開市政會議，但「與民眾零距離」不應該只是一句口號，民眾應該更希望市府有效改善空氣品質，而不是到處走馬看花似的接地氣，也不要忽略市民的心聲。

市府表示，根據氣象局資料，台灣今天上午東北季風減弱，西半部汙染物濃度上升，從北至南空品燈號多處呈現橘或紅色，市長盧秀燕已指示環保局加強因應，並啟動應變機制，包括要求台中火力發電廠及前30大固定汙染源工廠降載，出動各區稽查人員加強汙染稽查，今早中火機組2座環保工程，加上2座歲檢修，上午7時至下午4時預計降載2200MW，盼有效減緩空汙。

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