今晚起降溫有雨 週日冷氣團南下、各地再變天

2019-01-15 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕今晨各地氣溫回升，北台灣與昨天的天氣類似，白天有機會見到陽光，不過偶有飄雨，今晚起新一波東北季風抵達，各地降溫有雨，氣象專家吳德榮表示，週日（20日）起大陸冷氣團南下，全台再度變天轉冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天有中層雲移入，北台灣偶有飄雨，白天高溫約23度，其他地區為溫暖舒適天氣，中部地區白天高溫約27度，南部則在30度左右，東半部地區降雨機率較高，有局部短暫雨勢。

吳德榮進一步表示，今晚新一波東北季風抵達，由北而南逐漸變天，影響至週五（18日）清晨，除迎風面北部及東半部有降雨機率外，由於這波挾帶較多水氣，明起中部地區及南部山區亦有局部降雨機率，冷空氣略強於上波。

吳德榮指出，週五白天東北季風減弱，天氣明顯好轉，週六（19日）白天溫暖舒適、早晚偏涼，週日開始，另一波較強冷空氣南下，各地將再度變天，不過由於距離現在還久，其強度目前仍無法準確預測。

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