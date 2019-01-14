中市視障者乘車券改發半年份 民憂福利生變

2019-01-14 16:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府全國首創「視覺障礙者搭乘計程車費用補助」，每月最高1000元，但過去整年份的乘車券，今年卻只給半年份，民眾擔心新市長上任後福利生變，向市議員楊典忠陳情。市府今（14）日表示，是過渡期的權宜措施，不影響權益。

社會局說，視障者搭計程車費用補助與敬老愛心卡乘車補助僅能擇一申請，補助對象為設籍本市領有中度以上視覺障礙之身心障礙手冊或證明者，或含中度以上視覺障礙之多重障礙者。乘車券每張面額50元，每月最高補助1000元，目前有1700人申請。

視障者必須向特約計程車車隊預約叫車，搭乘起訖點至少有一地點位於本市，依里程跳表計價以乘車券付費，並攜帶身心障礙手冊（證明）備查。但民眾向市議員楊典忠反應，過去整年份的乘車券，今年卻只給半年份，擔心新市長上任後福利生變。

楊典忠說，盧市長上任後民眾對社福的詢問度增加，敬老愛心卡擴大使用會不會縮水，老人健保費補助會不會跳票，為什麼不能像免費看花博馬上兌現？現在又有人質疑視障者補助縮水，他要求新市府「說清楚，講明白」，並保證福利不縮水。

社會局回應，台中市計程車刷卡機的裝機率尚未普及，部分視障者又希望使用卡片，未來乘車券與愛心卡雙軌併行，由申請者依實際需求擇一申請；乘車券先核發半年是配合愛心卡推展的過渡措施，下半年乘車券預定5月底核發，不會影響使用權益。

楊典忠強調，當時就規定乘車券與愛心卡擇一申請，現在卻說「係為配合敬老愛心卡推展過渡措施」，市府政策與法規要點相互矛盾，令人莫衷一是。另外兩者搭乘的計程車隊不同，配合愛心卡而取消乘車券，恐會影響使用者與業者，希望市府三思。

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