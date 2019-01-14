暖冬影響 溪頭櫻花提前綻放遊客驚豔

2019-01-14 09:47

〔記者張協昇／南投報導〕位於南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，除了是國內森林浴最佳去處，也栽種不少櫻花，受到暖冬影響，部份山櫻花已開始綻放，讓林相優美、氣氛幽靜的園區，在豔麗的桃紅色山櫻花襯托下，更增添幾分浪漫氣息，令遊客驚豔。

溪頭自然教育園區面積廣達2500公頃，遍植杉、柏、紅檜、孟宗竹及銀杏等，林木蓊鬱蒼翠、林道四通八達，富含芬多精與負離子，近幾年來也積極推動「森林療育」，除了是深受國人喜愛的森林浴去處，園區內也栽種不少櫻花，受到暖冬影響，包括神木、巨石及銀杏林步道上，部份山櫻花已開始綻放，令遊客驚豔這個時節來到溪頭竟能欣賞到櫻花，紛紛佇足聆賞、拍照。

南投縣政府觀光處則表示，溪頭景區旅遊路線上，除了溪頭自然教育園區外，包括杉林溪及與溪頭同屬台大實驗林所有的的台大鳳凰自然教育園區，也都種植不少櫻花，尤其鳳凰自然教育園區階梯步道上的河津櫻花盛開時節，兩旁綻放粉紅櫻花，在青山為背景及紅花綠葉相襯下，景緻如詩如畫，相當美麗。

另鹿谷小半天石馬公園，也栽種800多株河津櫻，即日起至2月15日進入開花期，惟地方人士表示因今年暖冬，加上雨水少，花況恐不若往年盛開。

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