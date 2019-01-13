一次數小時！客搶票霸佔超商機器 怒嗆他人「又怕被打」

2019-01-13 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕全家不是你家！一名在超商工作的女網友，近日遇到一名男客人，為了搶票霸佔機器，過程中若有其他客人或物流司機要印單子，他就口氣很差的要對方到其他超商印，而且一霸佔就是好幾小時，讓旁人氣炸了。

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，一早到超商工作，就看到這名男客人在搶票，「早上因為他聲音太大聲影響店裡，我在做事請他小聲一點還要被他ㄘㄟ（無言）」，其他客人要使用機器，他就會口氣很不好地說，「我在搶票！去別家印！」甚至連物流司機要印單子，他也是如此，雙方起爭執，物流司機氣到一度要跟他打起來，這名搶票的客人不敢出去打，後來終於讓這名司機印了單子，男客人眼見出不了氣，就用手機在群組和朋友抱怨，還對司機人身攻擊，讓司機超火大。

原PO認為，「你想要搶票可以，可是聲音實在太大聲了」，雖然男客人先到，但對於後面要使用的人不需要這麼兇，「搞得整間店都是你的聲音」，這麼大聲和客人嗆聲，「但又怕被打」，讓原PO忍不住狂翻白眼，下午3點半這名男客人為了5點能準時搶票，又到店裡霸佔機器了，不過這時已經換班，換下名店員傷腦筋了。

網友看完紛紛回應，「自私」、「影響其他人權利還能這麼大聲」、「如果是我，會報警，請警察關切他，就算沒事，我也沒差」、「開賣前10分鐘報警就能讓他很抉擇了」；也有搶過票的網友回應，「我之前提前去全家搶票，如果別人要使用，我也會先讓給別人，反正時間還沒到，不用整個霸佔住」。

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