全台首創LINE酷券平台福氣袋 漢神百貨、漢神巨蛋邀你試手氣

2019-01-13 09:24

〔記者張忠義／高雄報導〕百貨福袋年年有新意，今年漢神百貨、漢神巨蛋與LINE酷券合作，大年初一分別推出「金豬鴻福好運袋」、「金好豬福氣袋」，大手筆送出市價65.9萬的HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車各一部，以及漢來大飯店住宿券、漢來池畔餐廳餐飲券等，漢神超集卡友只要憑超集卡加上300元或500元的現金，就有機會在開春第一天把汽車開回家。

今年漢神兩館福袋獨家與LINE酷券合作，成為全台首創與LINE合作的福袋，讓更多非超集卡友也有試手氣的機會，而今年兩館的福氣袋都可提前預購，只要1/17~2/4到現場預購，或是在LINE酷券平台購買且回兌，提早回兌就有機會獲得LINE FRIENDS限量商品、人氣展覽票券等超值贈品，超集卡友最高還可獲得7次抽獎機會。

漢神百貨為回饋超集卡卡友推出「金豬鴻福好運袋」，1/25~2/3開放預購，另2/5大年初一當天10:30開賣到12:00截止排隊，卡友只要持漢神超集卡過卡，再加現金500元，即可購買好運袋1份，每份好運袋中都有抽獎券1張及500元商品禮券1張。

漢神巨蛋推出「金好豬福氣袋」總獎項市價高達近百萬，除汽車外還有知名家電、名品包、手機、五星級住宿券、餐券等多樣大獎，超集卡友還可獨家購買300元福氣袋，每份福氣袋都含抽獎券1張及300元商品禮券。

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