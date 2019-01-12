今年梅樹開花率僅1成 青梅恐減產、價揚

2019-01-12 23:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市青梅產量全國第一，今年因氣候異常，梅花延後1個月綻放，整體開花率僅1成，比去年5成更少，衝擊青梅恐減產，預估可能只剩3成，下探前年低量，連帶價格上漲。

高市梅樹種植面積1300多公頃是全國第一，以桃源區800多公頃超過6成最多，每年產量8000噸，是全國最大有機青梅產區，每年推出有機梅精受歡迎，創造經濟產值達5000萬元，堪稱是台灣黑金。

梅花是愈冷愈開花，今年因暖冬不冷，加上早晚溫差大，均溫20度適合生長，晚上雖低於20度，但白天溫度仍高，還有達26度，造成梅樹長得不好，延後1個月綻放，加上今年雨水少，導致水氣不足，整體開花率僅1成。

值得一提的是，今年花序異常大亂，過去低海拔地區先開花，再由高海拔地區接力，今年花序異常大亂，以桃源區為例，梅山地區已經開花，高中地區卻完全沒開，更罕見出現相鄰2處梅園，一邊花朵綻放、一邊完全沒開，令人匪夷所思。

以過去青梅最慘每公斤僅5元，市府輔導甲仙農會推動產農合作，生產有機梅精受歡迎，去年產量約5成，收購價格27元，前年產量剩下3成，收購價格31元創新高，今年產量恐與前年相當。

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