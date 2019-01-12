比大學學費貴？年輕爸PO私幼學費袋 網嚇：我先去結紮

2019-01-12 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕有個年輕爸爸最近上網分享說，孩子沒抽到公立名額，只好上私立幼兒園，他拍下即將繳出的厚厚一疊千元鈔票感嘆，「又要開始吃土了。」文章一出，引起許多網友共鳴，「大學私立學費還沒有幼稚園貴」、「昨天也繳厚厚的出去，我每個月都在吃土，已經吃習慣了」。

這位爸爸在《爆料公社二館》PO文說，「別說為何不去唸公立的，雙北根本抽不到。」引起網友們熱烈討論，「公立的真的超級無敵難抽的」、「如果是雙薪家庭且沒有後援部隊，幫接小孩也沒有辦法讀（公立），因為小孩下課的時間大人還沒下班呀」、「（讀私立幼兒園）上個月繳了39000，勒緊褲帶，每次領薪水右手進左手出」。

網友們嚇得直說，「看到這篇，我還是去結紮吧」、「我竟然在考慮要不要養貓夠就好」、「看到這樣我都不太敢計畫生小孩，上天保祐小孩籤運很好」、「兒子準備上幼稚園，爸爸覺得害怕」。

南部網友在留言串比較南北私立幼兒園的價格，「南部省很多，免註冊費，月費私立雙語才5000」、「南部一般私立幼兒園還好，北部私立真是夭壽貴」、「我兒子念臺南東山私立某幼兒園小班，一個月3900+1000娃娃車費，註冊15000，政府有補助」。

也有人認為，私立跟公立平均算下來金額差不多，「公立是省下金錢，但要花時間；私立則是花了金錢，但買到更多的時間」。

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