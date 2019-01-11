高雄市校園抗霾 改造路燈測空氣品質

2019-01-11 20:10

［記者黃旭磊／高雄報導］冬季擴散條件差，高雄市空氣品質指標 （AQI）常出現污染燈號，為此，海青工商設置「新興科技認知區域推廣中心」，於校內設置智慧路燈，教育部次長范巽綠今天（11日）到校視查，稱讚路燈監控將空氣、風向及氣溫等環境數據，回報師生參考。

路燈原僅有照明功能，經校內資料處理、會計、資訊、土木及廣設科師生設計改裝，結合實境、數據資料庫技術，感知空氣並監控犯罪行為，而除了路燈，校內也設置無人商店、雨水花園等自動化設施。

瑞祥、鼓山、林園、中正高中及中山、英明國中等六校學生，今天也前往觀摩，新設施將添加80套AR（實境）專業輔助軟體，配合108年新課綱彈性選修課程。

教育局長吳榕峯說，設施經費來自教育部前瞻基礎建設-高中以下新興科技認知計畫，將繼續發展情境式設計、手作場域及數位課程，開啟學生對科技興趣。

范巽綠表示，全國徵選9所新興科技認知區域推廣中心，高雄市唯一設於海青工商，期許扎根學生運算思維與數位素養基礎，帶領瑞祥高中等3所新興科技促進學校繼續創新。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/